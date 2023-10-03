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Европарламент поддержал пересмотр бюджета ЕС с поддержкой Украины на 50 млрд евро: Шмыгаль поблагодарил

Киев • УНН

 • 696768 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Европарламент поддержал пересмотр долгосрочного бюджета ЕС с Механизмом поддержки Украины (Ukraine Facility) на 50 миллиардов евро, сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, поблагодарив за поддержку, пишет УНН.

Цитата

"Европейский парламент поддержал предложение пересмотра Многолетней финансовой перспективы 2021-2027 гг., в рамках которой будет создан новый финансовый инструмент для Украины Ukraine Facility в размере до 50 млрд евро. Благодарен президенту Европарламента Роберте Метсоле и Европарламенту за солидарность с украинским народом. Время важно! Вместе победим!" - написал Шмыгаль в X.

Детали

Как сообщили в Европарламенте, после предложения Еврокомиссии по среднесрочному пересмотру долгосрочного бюджета ЕС, депутаты Европарламента на пленарном заседании одобрили дополнительные 10 миллиардов евро на 2024-2027 годы, в дополнение к 65,8 миллиардов евро, предложенных Еврокомиссией. 

"Нашей целью было амбициозное, но реалистичное предложение по пересмотру MFF, и нам удалось сохранить его целенаправленным, но комплексным. Мы стремимся стабилизировать ситуацию в Украине с помощью нового фонда на 50 миллиардов евро, одновременно укрепляя экономику ЕС", - сказал во время обсуждения в Европарламенте содокладчик Ян Олбрихт (ЕНП, Польша).

Дополнение

Еврокомиссия в июне предложила создать новый инструмент – Механизм поддержки Украины (Ukraine Facility) для предоставления Украине прогнозируемой финансовой поддержки в течение 2024-2027 годов. Этот Механизм должен обеспечить как краткосрочные государственные потребности и потребности для восстановления, так и восстановление и модернизацию Украины в среднесрочной перспективе.

Предлагается установить общий размер Механизма объемом до 50 млрд евро на 2024-2027 годы для всех видов поддержки.

Эта сумма будет предоставляться путем сочетания как грантов, так и кредитов, а также предоставления бюджетных гарантий, которые будут решать государства-члены и Европейский парламент в контексте принятия годового бюджета ЕС.

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