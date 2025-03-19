Лидеры ЕС решительно поддержали Украину после разговора Трампа с путиным

Глава Европейского Совета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовали на своих страницах в социальной сети Х одинаковые сообщения в поддержку Украины. Они подчеркнули, что наше государство заслуживает справедливый и прочный мир, пишет УНН.

Результатом этой ужасной войны должен стать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир для Украины. Мы надеемся, что вчерашний телефонный разговор является прогрессом в этом направлении. Мы остаемся непоколебимыми в своей поддержке Украины - говорится в сообщениях европейских лидеров.

Эти сообщения были опубликованы на следующий день после телефонных переговоров, которые президент США Дональд Трамп провел с российским диктатором владимиром путиным.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня у него будет разговор с президентом США Дональдом Трампом.

"Сегодня у меня будет контакт с президентом Трампом", - заявил Зеленский во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Трамп и путин накануне, во время телефонного разговора, согласились, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня.