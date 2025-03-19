Лидеры ЕС решительно поддержали Украину после разговора Трампа с путиным
Киев • УНН
Главы Евросовета и Еврокомиссии выразили поддержку Украине, подчеркнув необходимость справедливого мира. Это произошло после разговора Трампа с путиным о прекращении огня.
Глава Европейского Совета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовали на своих страницах в социальной сети Х одинаковые сообщения в поддержку Украины. Они подчеркнули, что наше государство заслуживает справедливый и прочный мир, пишет УНН.
Результатом этой ужасной войны должен стать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир для Украины. Мы надеемся, что вчерашний телефонный разговор является прогрессом в этом направлении. Мы остаемся непоколебимыми в своей поддержке Украины
Эти сообщения были опубликованы на следующий день после телефонных переговоров, которые президент США Дональд Трамп провел с российским диктатором владимиром путиным.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня у него будет разговор с президентом США Дональдом Трампом.
"Сегодня у меня будет контакт с президентом Трампом", - заявил Зеленский во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.
Трамп и путин накануне, во время телефонного разговора, согласились, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня.