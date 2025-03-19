Зеленський повідомив про заплановану розмову з Трампом сьогодні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні у нього буде розмова з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє УНН.

"Сьогодні у мене буде контакт з президентом Трампом", - заявив Зеленський під час пресконференції із президентом Фінляндії Александром Стуббом.

"Ми сьогодні з ним будемо обговорювати деталі наступних кроків. У нас в Джидді була дійсно хороша зустріч наших команд. Я думаю у нас все правильно йшло, якби не росія, яка завжди незадоволена, коли щось іде правильно. Тому ми з ним проговоримо деталі наступних кроків і я думаю, що почую від нього деталі його розмови із путіним", - додав Президент.



Доповнення

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор володимир путін напередодні, під час телефонної розмови, погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню. Також будуть проведені технічні переговори щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі. Як зазначили у Білому домі, "ці переговори почнуться негайно на Близькому Сході".

США і росія проведуть переговори щодо деталей припинення вогню в Україні в неділю, 23 березня, в Джидді (Саудівська Аравія).