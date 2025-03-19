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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Київ • УНН

 • 127117 перегляди

США і росія проведуть переговори щодо припинення вогню в Україні в неділю, 23 березня, в Джидді. Йдеться про удари по енергетичних об'єктах та інфраструктурі.

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

США і росія проведуть переговори щодо деталей припинення вогню в Україні в неділю, 23 березня, в Джидді (Саудівська Аравія). Про це в ефірі Fox News повідомив спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф, інформує УНН.

Деталі

Дипломат уточнив, що йдеться не про повну зупинку бойових дій, а про удари по енергетичних об'єктах та інфраструктурі.

Диявол ховається в деталях. У нас є команда, яка поїде до Саудівської Аравії на чолі з нашим радником з національної безпеки та державним секретарем, і я думаю, що ми повинні з'ясувати ці деталі

- сказав Віткофф.

Він також дав оцінку нещодавній телефонній розмові глави Білого дому Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним.

"Я хочу відзначити президента путіна за все, що він зробив сьогодні під час цього дзвінка, щоб наблизити свою країну до фінальної мирної угоди. І я б віддав усю заслугу президенту Трампу, його вибору миру через силу, сприйняттю того, що немає альтернатив, що міцний мир важливий для обох сторін", - зазначив Віткофф.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор володимир путін погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню. Також будуть проведені технічні переговори щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі. Як зазначили у Білому домі, "ці переговори почнуться негайно на Близькому Сході".

Зеленський чекає розмови з Трампом після його переговорів з Путіним19.03.25, 00:11 • 17973 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаПолітика
Білий дім
Дональд Трамп
Саудівська Аравія
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