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Новые переговоры США и россии о прекращении огня: Виткофф озвучил дату и место встречи

Киев • УНН

 • 127077 просмотра

США и россия проведут переговоры о прекращении огня в Украине в воскресенье, 23 марта, в Джидде. Речь идет об ударах по энергетическим объектам и инфраструктуре.

Новые переговоры США и россии о прекращении огня: Виткофф озвучил дату и место встречи

США и россия проведут переговоры относительно деталей прекращения огня в Украине в воскресенье, 23 марта, в Джидде (Саудовская Аравия). Об этом в эфире Fox News сообщил спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф, информирует УНН.

Детали

Дипломат уточнил, что речь идет не о полной остановке боевых действий, а об ударах по энергетическим объектам и инфраструктуре.

Дьявол кроется в деталях. У нас есть команда, которая поедет в Саудовскую Аравию во главе с нашим советником по национальной безопасности и государственным секретарем, и я думаю, что мы должны выяснить эти детали

- сказал Виткофф.

Он также дал оценку недавнему телефонному разговору главы Белого дома Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным.

"Я хочу отметить президента путина за все, что он сделал сегодня во время этого звонка, чтобы приблизить свою страну к финальному мирному соглашению. И я бы отдал всю заслугу президенту Трампу, его выбору мира через силу, восприятию того, что нет альтернатив, что прочный мир важен для обеих сторон", - отметил Виткофф.

Напомним

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин согласились, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня. Также будут проведены технические переговоры по внедрению морского перемирия в Черном море. Как отметили в Белом доме, "эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке".

Зеленский ждет разговора с Трампом после его переговоров с Путиным19.03.25, 00:11 • 17971 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
Белый дом
Дональд Трамп
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