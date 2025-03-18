Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор володимир путін погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню. Також будуть проведені технічні переговори щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі, повідомляє УНН з посиланням на заяву Білого дому.

Трамп і путін узгодили низку кроків, які мають привести до перемир’я у війні росії проти України. Під час телефонної розмови вони погодилися, що припиняється вогонь по енергетиці та інфраструктурі. Також будуть поведені переговори задля запровадження перемир’я в Чорному морі.

"Ці переговори почнуться негайно на Близькому Сході ", - заявив Білий дім.

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що представник Білого дому повідомив NBC News, що телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором володимиром путіним закінчилася. Дзвінок тривав понад півтори години.

Розмова почалася о 16:00.