Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім
Київ • УНН
Трамп і путін домовились про припинення вогню по енергетичній інфраструктурі. Також будуть переговори щодо перемир'я на Чорному морі, повідомили в Білому домі.
Президент США Дональд Трамп і російський диктатор володимир путін погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню. Також будуть проведені технічні переговори щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі, повідомляє УНН з посиланням на заяву Білого дому.
Трамп і путін узгодили низку кроків, які мають привести до перемир’я у війні росії проти України. Під час телефонної розмови вони погодилися, що припиняється вогонь по енергетиці та інфраструктурі. Також будуть поведені переговори задля запровадження перемир’я в Чорному морі.
"Ці переговори почнуться негайно на Близькому Сході ", - заявив Білий дім.
Доповнення
Раніше УНН повідомляв, що представник Білого дому повідомив NBC News, що телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором володимиром путіним закінчилася. Дзвінок тривав понад півтори години.
Розмова почалася о 16:00.