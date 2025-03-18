Переговоры о внедрении морского перемирия начнутся немедленно на Ближнем Востоке — Белый дом

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин согласились, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня. Также будут проведены технические переговоры по внедрению морского перемирия в Черном море, сообщает УНН со ссылкой на заявление Белого дома.

Трамп и путин согласовали ряд шагов, которые должны привести к перемирию в войне россии против Украины. Во время телефонного разговора они согласились, что прекращается огонь по энергетике и инфраструктуре. Также будут проведены переговоры для введения перемирия в Черном море.

"Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке ", - заявил Белый дом.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что представитель Белого дома сообщил NBC News, что телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным закончился. Звонок длился более полутора часов.

Разговор начался в 16:00.