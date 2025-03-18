Переговоры о внедрении морского перемирия начнутся немедленно на Ближнем Востоке — Белый дом
Киев • УНН
Трамп и путин договорились о прекращении огня по энергетической инфраструктуре. Также будут переговоры о перемирии на Черном море, сообщили в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин согласились, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня. Также будут проведены технические переговоры по внедрению морского перемирия в Черном море, сообщает УНН со ссылкой на заявление Белого дома.
Трамп и путин согласовали ряд шагов, которые должны привести к перемирию в войне россии против Украины. Во время телефонного разговора они согласились, что прекращается огонь по энергетике и инфраструктуре. Также будут проведены переговоры для введения перемирия в Черном море.
"Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке ", - заявил Белый дом.
Дополнение
Ранее УНН сообщал, что представитель Белого дома сообщил NBC News, что телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным закончился. Звонок длился более полутора часов.
Разговор начался в 16:00.