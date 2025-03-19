Зеленский сообщил о запланированном разговоре с Трампом сегодня
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о запланированном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Разговор состоится сегодня.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня у него будет разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает УНН.
"Сегодня у меня будет контакт с президентом Трампом", - заявил Зеленский во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.
"Мы сегодня с ним будем обсуждать детали следующих шагов. У нас в Джидде была действительно хорошая встреча наших команд. Я думаю, у нас все правильно шло, если бы не россия, которая всегда недовольна, когда что-то идет правильно. Поэтому мы с ним проговорим детали следующих шагов, и я думаю, что услышу от него детали его разговора с путиным", - добавил Президент.
Дополнение
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин накануне, во время телефонного разговора, согласились, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня. Также будут проведены технические переговоры о внедрении морского перемирия в Черном море. Как отметили в Белом доме, "эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке".
США и россия проведут переговоры по деталям прекращения огня в Украине в воскресенье, 23 марта, в Джидде (Саудовская Аравия).