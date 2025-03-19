Лідери ЄС рішуче підтримали Україну після розмови Трампа з путіним

Глава Європейської Ради Антоніу Кошта та очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оприлюдинили на своїй сторінках у соціальній мережі Х однакові повідомлення на підтримку України. Вони наголосили, що наша держава заслуговує на справедливий і міцний мир, пише УНН.

Результатом цієї жахливої війни має стати всеосяжний, справедливий і міцний мир для України. Ми сподіваємося, що вчорашня телефонна розмова є прогресом у цьому напрямку. Ми залишаємося непохитними у своїй підтримці України - говориться у повідомленнях європейських лідерів.

Ці повідомлення були оприлюднені на наступний день після телефонних перемовин, які президент США Дональд Трамп провів з російським диктатором володимиром путіним.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні у нього буде розмова з президентом США Дональдом Трампом.

"Сьогодні у мене буде контакт з президентом Трампом", - заявив Зеленський під час пресконференції із президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Трамп і путін напередодні, під час телефонної розмови, погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню.