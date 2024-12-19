Новый глава Евросовета заверил: ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько это понадобится

Украина может рассчитывать на поддержку Европейского Союза и во время войны, и в мирные времена. Об этом сказал президент Европейского совета Антониу Кошта перед заседанием Евросовета в четверг, пишет УНН.

Детали

Кошта указал, что для него большая честь быть рядом с Президентом Зеленским, когда он впервые возглавляет Евросовет в новой должности.

"На этой встрече мы обсудим два основных момента. Прежде всего, Украина, а затем Европа в мире. В отношении Украины мы должны быть очень четкими. Вы можете рассчитывать на нашу полную непоколебимую поддержку столько, сколько это понадобится. Сейчас, во время войны, и в будущем, в мире. И мы хотим приветствовать вас когда-то здесь как члена Европейского Союза. И мы будем работать с вами для того, чтобы получить всеобъемлющий, справедливый и длительный мир", - сказал Кошта.

Напомним

Ранее УНН писал, что президент Евросовета Антониу Кошта пригласил Владимира Зеленского на саммит лидеров стран ЕС. Главными темами обсуждения станут ситуация в Украине, глобальная позиция ЕС и миграционные вопросы.