Лидеры ЕС встретились в Мюнхене с Зеленским: есть важное заявление о будущем Украины
Киев • УНН
На встрече в Мюнхене лидеры ЕС Кошта и фон дер Ляйен заверили Зеленского в поддержке Украины до достижения справедливого мира. Они также подтвердили готовность способствовать ускорению вступления Украины в ЕС.
В Мюнхене состоялась важная встреча между президентом Европейского совета Антониу Коштой, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и Президентом Украины Владимиром Зеленским. Европейские лидеры выразили решительную поддержку Украине, подчеркнув, что будут помогать стране к достижению справедливого, всеобъемлющего и прочного мира. Об этом сообщает пресс-служба Европейского совета, пишет УНН.
Президент Кошта и президент фон дер Ляйен за постоянную и стабильную поддержку Украины до тех пор, пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и прочный мир. Они отметили, что только такой мир приведет к суверенной и процветающей Украине и станет гарантией безопасности Украины и Европы
Кроме того, лидеры ЕС выразили готовность поставить Украину в положение силы перед любыми будущими переговорами и предоставить Украине надежные гарантии безопасности.
Они отметили необходимость для европейцев увеличить расходы на оборону, укрепить свой оборонный потенциал и помочь укрепить украинские вооруженные силы.
Также, Кошта и фон дер Ляйен отметили свою готовность способствовать ускорению процесса вступления Украины в Европейский Союз.
Напомним
14 февраля в Мюнхене стартовала 61-я Мюнхенская конференция по безопасности 2025. Главным вопросом конференции являются вызовы глобальной безопасности, такие как глобальное управление, устойчивость к демократии и климатическая безопасность.