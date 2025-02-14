Лідери ЄС зустрілись у Мюнхені із Зеленським: є важлива заява щодо майбутнього України

У Мюнхені відбулася важлива зустріч між президентом Європейської ради Антоніу Коштою, президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом України Володимиром Зеленським. Європейські лідери висловили рішучу підтримку Україні, підкресливши, що допомагатимуть країні до досягнення справедливого, всеосяжного та міцного миру. Про це повідомляє пресслужба Європейської ради, пише УНН.

Президент Кошта і президент фон дер Ляєн за постійну і стабільну підтримку України доти, доки не буде досягнуто справедливого, всеосяжного і міцного миру. Вони наголосили, що тільки такий мир приведе до суверенної та процвітаючої України і стане гарантією безпеки України та Європи - йдеться у пресрелізі.

Крім того, лідери ЄС висловили готовність поставити Україну в положення сили перед будь-якими майбутніми переговорами і надати Україні надійні гарантії безпеки.

Вони наголосили на необхідності для європейців збільшити витрати на оборону, зміцнити свій оборонний потенціал і допомогти зміцнити українські збройні сили.

Також, Кошта і фон дер Ляєн наголосили на своїй готовності сприяти прискоренню процесу вступу України до Європейського Союзу.

Нагадаємо

14 лютого у Мюнхені стартувала 61-ша Мюнхенська конференція з безпеки 2025. Головним питанням конференції є виклики глобальної безпеки, такі як глобальне управління, стійкість до демократії та кліматична безпека.