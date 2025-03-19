Зеленский обсудил с Коштой перевооружение Европы и интеграцию Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Европейского совета Антониу Коштой. Во время разговора речь шла об участии Украины в инициативе по перевооружению Европы, а также шагах по ускорению интеграции Украины в ЕС, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава государства поблагодарил за приглашение принять участие в завтрашнем заседании Европейского совета, к которому он присоединится онлайн. Владимир Зеленский и Антониу Кошта скоординировали позиции и обсудили ключевые вопросы повестки дня.

Кроме того, во время разговора речь шла об участии Украины в инициативе по перевооружению Европы по плану ReArm Europe и финансировании закупки снарядов.

Президенты Украины и Европейского совета также обсудили шаги по ускорению интеграции Украины в ЕС. Наше государство рассчитывает на содействие в разблокировании переговорных кластеров.

Отдельно Зеленский проинформировал о конструктивном разговоре с Президентом США, во время которого он подтвердил готовность Украины реализовать безусловное предложение Соединенных Штатов о прекращении огня.

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