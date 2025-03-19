Позитивный, очень содержательный и откровенный: Зеленский о разговоре с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его разговор с президентом США Дональдом Трампом "был позитивный, очень содержательный и откровенный". Говорили о первом шаге к прекращению огня, ситуации на поле боя и последствиях российских ударов, передает УНН.

У меня был позитивный, очень содержательный и откровенный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Я поблагодарил его за хорошее и продуктивное начало работы украинской и американской команд в Джидде 11 марта — эта встреча команд существенно помогла в продвижении к прекращению войны. Мы согласились, что Украина и США должны продолжать работать вместе, чтобы добиться реального прекращения войны и прочного мира. Мы считаем, что вместе с Америкой, с президентом Трампом и под американским руководством прочный мир может быть достигнут в этом году

По его словам, президент Трамп поделился подробностями своего разговора с путиным и ключевыми обсуждаемыми вопросами.

Одним из первых шагов к полному прекращению войны может стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Я поддержал этот шаг, и Украина подтвердила, что мы готовы его реализовать. Наши команды обсудили этот шаг в Джидде. Американская сторона также предложила безоговорочное прекращение огня на линии фронта, и Украина также приняла это предложение. Мы продолжим работать над тем, чтобы это произошло. Мы считаем, что такие шаги необходимы для создания возможности для подготовки всеобъемлющего мирного соглашения во время прекращения огня

Зеленский также предоставил обновленную информацию о ситуации на поле боя и последствиях российских ударов.

Мы говорили о ситуации в Курской области, затронули вопрос освобождения военнопленных и возвращения украинских детей, которые были захвачены российскими войсками. Мы также обсудили состояние противовоздушной обороны Украины и возможность ее усиления для защиты жизней. Мы поручили нашим командам решить технические вопросы, связанные с реализацией и расширением частичного прекращения огня. Украинская и американская команды готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни для продолжения координации шагов по достижению мира. Мы поручили нашим советникам и представителям выполнить эту работу как можно быстрее. Мы отметили позитивную работу наших советников и представителей — Рубио, Волца, Келлогга, Ермака, Сибиги, Умерова и Палисы. На дальнейших встречах команды могут договориться обо всех необходимых аспектах продвижения к прочному миру и гарантиям безопасности