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Позитивна, дуже змістовна і відверта: Зеленський про розмову з Трампом

Київ • УНН

 • 16655 перегляди

Зеленський повідомив про позитивну розмову з Трампом про припинення вогню та захист інфраструктури України. Обговорювалися кроки до миру та посилення ППО.

Позитивна, дуже змістовна і відверта: Зеленський про розмову з Трампом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його розмова з президентом США Дональдом Трампом  "була позитивна, дуже змістовна і відверта". Говорили про перший крок до припинення вогню, ситуацію на полі бою і наслідки російських ударів, передає УНН.

У мене була позитивна, дуже змістовна і відверта розмова з президентом США Дональдом Трампом. Я подякував йому за гарний і продуктивний початок роботи української та американської команд в Джидді 11 березня — ця зустріч команд суттєво допомогла в просуванні до припинення війни. Ми погодилися, що Україна і США повинні продовжувати працювати разом, щоб домогтися реального припинення війни і міцного миру. Ми вважаємо, що разом з Америкою, з президентом Трампом і під американським керівництвом міцний мир може бути досягнутий в цьому році 

- написав Зеленський в соцмережі Х.

За його словами, президент Трамп поділився подробицями своєї розмови з путіним і ключовими обговорюваними питаннями.

Одним з перших кроків до повного припинення війни може стати припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі. Я підтримав цей крок, і Україна підтвердила, що ми готові його реалізувати. Наші команди обговорили цей крок в Джидді. Американська сторона також запропонувала беззастережне припинення вогню на лінії фронту, і Україна також прийняла цю пропозицію. Ми продовжимо працювати над тим, щоб це сталося. Ми вважаємо, що такі кроки необхідні для створення можливості для підготовки всеосяжної мирної угоди під час припинення вогню 

- додав Президент України.

Зеленський також надав оновлену інформацію про ситуацію на полі бою і наслідки російських ударів.

Ми говорили про ситуацію в Курській області, торкнулися питання звільнення військовополонених і повернення українських дітей, які були захоплені російськими військами. Ми також обговорили стан протиповітряної оборони України та можливість її посилення для захисту життів. Ми доручили нашим командам вирішити технічні питання, пов'язані з реалізацією і розширенням часткового припинення вогню. Українська та американська команди готові зустрітися в Саудівській Аравії в найближчі дні для продовження координації кроків щодо досягнення миру. Ми доручили нашим радникам і представникам виконати цю роботу якомога швидше. Ми відзначили позитивну роботу наших радників і представників — Рубіо, Волца, Келлогга, Єрмака, Сибіги, Умерова і Паліси. На подальших зустрічах команди можуть домовитися про всі необхідні аспекти просування до міцного миру і гарантій безпеки 

- додав Президент України.

Зеленський додав, що подякував президенту Трампу і американському народу за підтримку.

Я підкреслив, що українці хочуть миру, тому Україна прийняла пропозицію про беззастережне припинення вогню. Я підкреслив важливість концепції миру через силу президента Трампа. Ми домовилися підтримувати постійний контакт, в тому числі на найвищому рівні і через наші команди 

- резюмував він.

Раніше

Президент США Дональд Трамп заявив про завершення годинної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським. Розмову названо "дуже хорошою".

Зеленський погодився припинити удари по російських об'єктах енергетики - Bloomberg19.03.2025, 18:59 • 17807 переглядiв

Антоніна Туманова

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