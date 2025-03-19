Зеленський погодився припинити удари по російських об'єктах енергетики - Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський у розмові з президентом США Дональдом Трампом погодився припинити удари по російських об'єктах енергетики. Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на джерело, знайоме з перебігом переговорів сторін, передає УНН.

По суті, ключовим тут є те, що для того, щоб будь-яке припинення вогню було ефективним, обидві сторони повинні погодитися на нього. Хоча президент Трамп і президент росії володимир путін домовилися про 30-денне припинення вогню по об'єктах енергетики та інфраструктури, Україна повинна була приєднатися до цієї домовленості, і, за словами цього джерела, саме це і сталося. Президент України Зеленський заявив, що він теж погодиться не завдавати ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Тож це крок вперед, хоча, звичайно, це все ще лише часткове припинення вогню

Наголошується, що Трамп і Зеленський також домовилися працювати над ширшим припиненням вогню, як це обговорювалося вчора з путіним.

Також видання зазначає, що сьогодні слід очікувати більш детального звіту про цю розмову від держсекретаря Марко Рубіо та радника з національної безпеки Майка Волца, як саме виглядатиме це припинення вогню, коли мова йде про енергетику та інфраструктуру.

Ці деталі ми ще чекаємо, але ми знаємо, що певна домовленість була досягнута між українською стороною в особі Зеленського та президентом Трампом сьогодні

Також наголошується, що розмова Трампа і Зеленського - це "позитивний знак того, що їхні стосунки знову потеплішали".

Так, востаннє вони говорили безпосередньо протягом тривалого часу в Овальному кабінеті, коли все, очевидно, зійшло з рейок і закінчилося тим, що український президент не підписав угоду про видобуток корисних копалин, яка мала бути підписана на тій зустрічі. Ця угода досі не підписана, але це, безумовно, є кроком вперед у підтримці відносин між двома сторонами і продовженні цих дискусій. Очевидно, що ця телефонна розмова з Президентом Зеленським дозволила Україні сісти за стіл переговорів, оскільки президент Трамп виступає в ролі посередника між українською та російською сторонами