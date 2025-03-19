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Трамп заявив, що завершив "дуже хорошу" розмову із Зеленським

Київ • УНН

 • 15130 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про завершення годинної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським. Розмову названо "дуже хорошою".

Трамп заявив, що завершив "дуже хорошу" розмову із Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що завершив розмову із президентом України Володимиром Зеленським, яка тривала годину і була "дуже хорошою", передає УНН.

Щойно завершив дуже хорошу телефонну розмову з президентом України Зеленським. Вона тривала приблизно одну годину. Значна частина розмови ґрунтувалася на вчорашній розмові з президентом путіним з метою узгодження запитів і потреб росії і України. Ми знаходимося на правильному шляху, і я попрошу Державного секретаря Марко Рубіо і Радника з національної безпеки Майкла Волца дати точний опис обговорюваних питань. Ця заява буде опублікована найближчим часом 

- написав Трамп.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що президент США Дональд Трамп знаходився у Білому домі та проводив телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським.

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