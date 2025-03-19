Трамп заявив, що завершив "дуже хорошу" розмову із Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що завершив розмову із президентом України Володимиром Зеленським, яка тривала годину і була "дуже хорошою", передає УНН.

Щойно завершив дуже хорошу телефонну розмову з президентом України Зеленським. Вона тривала приблизно одну годину. Значна частина розмови ґрунтувалася на вчорашній розмові з президентом путіним з метою узгодження запитів і потреб росії і України. Ми знаходимося на правильному шляху, і я попрошу Державного секретаря Марко Рубіо і Радника з національної безпеки Майкла Волца дати точний опис обговорюваних питань. Ця заява буде опублікована найближчим часом - написав Трамп.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що президент США Дональд Трамп знаходився у Білому домі та проводив телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським.