Трамп розмовляє з Зеленським по телефону з Овального кабінету - Білий дім

Президент США Дональд Трамп зараз проводить телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, повідомив заступник глави апарату Білого дому Ден Скавіно у середу, пише УНН.

Відбувається зараз - президент Трамп перебуває в Овальному кабінеті і має телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським - написав Скавіно у X.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що 19 березня у нього була запланована розмова з президентом США Дональдом Трампом. З його слів, будуть обговорюватися деталі наступних кроків щодо припинення вогню між Україною та рф після розмови Трампа з російським диктатором володимиром путіним 18 березня, деталі якої він також очікував почути.