Трамп разговаривает с Зеленским по телефону из Овального кабинета - Белый дом

Президент США Дональд Трамп сейчас проводит телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино в среду, пишет УНН.

Происходит сейчас - президент Трамп находится в Овальном кабинете и ведет телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским - написал Скавино в X.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 19 марта у него был запланирован разговор с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, будут обсуждаться детали следующих шагов относительно прекращения огня между Украиной и рф после разговора Трампа с российским диктатором владимиром путиным 18 марта, детали которого он также ожидал услышать.