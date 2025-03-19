Трамп заявил, что завершил "очень хороший" разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что завершил разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, который длился час и был "очень хорошим", передает УНН.

Только что завершил очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он длился примерно один час. Значительная часть разговора основывалась на вчерашнем разговоре с президентом путиным с целью согласования запросов и потребностей россии и Украины. Мы находимся на правильном пути, и я попрошу Государственного секретаря Марко Рубио и Советника по национальной безопасности Майкла Волца дать точное описание обсуждаемых вопросов. Это заявление будет опубликовано в ближайшее время - написал Трамп.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что президент США Дональд Трамп находился в Белом доме и проводил телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским.