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Зеленский согласился прекратить удары по российским объектам энергетики - Bloomberg

Киев • УНН

 • 17794 просмотра

По информации Bloomberg, Зеленский согласился на 30-дневное прекращение огня по энергообъектам рф после разговора с Трампом. Ожидается детальный отчет от Рубио и Волца.

Зеленский согласился прекратить удары по российским объектам энергетики - Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом Трампом согласился прекратить удары по российским объектам энергетики. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров сторон, передает УНН.

По сути, ключевым здесь является то, что для того, чтобы любое прекращение огня было эффективным, обе стороны должны согласиться на него. Хотя президент Трамп и президент россии владимир путин договорились о 30-дневном прекращении огня по объектам энергетики и инфраструктуры, Украина должна была присоединиться к этой договоренности, и, по словам этого источника, именно это и произошло. Президент Украины Зеленский заявил, что он тоже согласится не наносить удары по российской энергетической инфраструктуре. Так что это шаг вперед, хотя, конечно, это все еще лишь частичное прекращение огня 

- сказало джерело.

Отмечается, что Трамп и Зеленский также договорились работать над более широким прекращением огня, как это обсуждалось вчера с путиным.

Также издание отмечает, что сегодня следует ожидать более детального отчета об этом разговоре от госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майка Волца, как именно будет выглядеть это прекращение огня, когда речь идет об энергетике и инфраструктуре.

Эти детали мы еще ждем, но мы знаем, что определенная договоренность была достигнута между украинской стороной в лице Зеленского и президентом Трампом сегодня 

- отмечает издание.

Также отмечается, что разговор Трампа и Зеленского - это "позитивный знак того, что их отношения снова потеплели".

Да, в последний раз они говорили непосредственно в течение длительного времени в Овальном кабинете, когда все, очевидно, сошло с рельсов и закончилось тем, что украинский президент не подписал соглашение о добыче полезных ископаемых, которое должно было быть подписано на той встрече. Это соглашение до сих пор не подписано, но это, безусловно, является шагом вперед в поддержании отношений между двумя сторонами и продолжении этих дискуссий. Очевидно, что этот телефонный разговор с Президентом Зеленским позволил Украине сесть за стол переговоров, поскольку президент Трамп выступает в роли посредника между украинской и российской сторонами 

- добавляет издание.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что завершил разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который длился час и был "очень хорошим".

Антонина Туманова

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