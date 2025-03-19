Зеленский согласился прекратить удары по российским объектам энергетики - Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом Трампом согласился прекратить удары по российским объектам энергетики. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров сторон, передает УНН.

По сути, ключевым здесь является то, что для того, чтобы любое прекращение огня было эффективным, обе стороны должны согласиться на него. Хотя президент Трамп и президент россии владимир путин договорились о 30-дневном прекращении огня по объектам энергетики и инфраструктуры, Украина должна была присоединиться к этой договоренности, и, по словам этого источника, именно это и произошло. Президент Украины Зеленский заявил, что он тоже согласится не наносить удары по российской энергетической инфраструктуре. Так что это шаг вперед, хотя, конечно, это все еще лишь частичное прекращение огня

Отмечается, что Трамп и Зеленский также договорились работать над более широким прекращением огня, как это обсуждалось вчера с путиным.

Также издание отмечает, что сегодня следует ожидать более детального отчета об этом разговоре от госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майка Волца, как именно будет выглядеть это прекращение огня, когда речь идет об энергетике и инфраструктуре.

Также отмечается, что разговор Трампа и Зеленского - это "позитивный знак того, что их отношения снова потеплели".

Да, в последний раз они говорили непосредственно в течение длительного времени в Овальном кабинете, когда все, очевидно, сошло с рельсов и закончилось тем, что украинский президент не подписал соглашение о добыче полезных ископаемых, которое должно было быть подписано на той встрече. Это соглашение до сих пор не подписано, но это, безусловно, является шагом вперед в поддержании отношений между двумя сторонами и продолжении этих дискуссий. Очевидно, что этот телефонный разговор с Президентом Зеленским позволил Украине сесть за стол переговоров, поскольку президент Трамп выступает в роли посредника между украинской и российской сторонами