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Украина может получить танки из Израиля - СМИ

Киев • УНН

 • 1470240 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Министерство обороны Израиля ведет переговоры о продаже танков Merkava двум странам Восточной Европы. Как сообщает израильское издание Walla, среди потенциальных покупателей фигурируют Польша и Украина, пишет УНН.

Украина может получить танки из Израиля - СМИ

В частности, эту информацию подтвердил неназванный польский военный эксперт в комментарии изданию.

«Украина имеет танки и бронетранспортеры, но готовится к продолжающейся войне и уже пытается накопить силы до конца 2024 года».

По его словам, данные танки будут модернизированы либо в Израиле, либо в Польше.

Издание отмечает, что израильское правительство, вероятно, поддалось американскому давлению, чтобы помочь Украине.

Напомним

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