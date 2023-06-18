Украина может получить танки из Израиля - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Министерство обороны Израиля ведет переговоры о продаже танков Merkava двум странам Восточной Европы. Как сообщает израильское издание Walla, среди потенциальных покупателей фигурируют Польша и Украина, пишет УНН.
В частности, эту информацию подтвердил неназванный польский военный эксперт в комментарии изданию.
«Украина имеет танки и бронетранспортеры, но готовится к продолжающейся войне и уже пытается накопить силы до конца 2024 года».
По его словам, данные танки будут модернизированы либо в Израиле, либо в Польше.
Издание отмечает, что израильское правительство, вероятно, поддалось американскому давлению, чтобы помочь Украине.
Напомним
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