Украина может получить танки из Израиля - СМИ

В частности, эту информацию подтвердил неназванный польский военный эксперт в комментарии изданию.

«Украина имеет танки и бронетранспортеры, но готовится к продолжающейся войне и уже пытается накопить силы до конца 2024 года».

По его словам, данные танки будут модернизированы либо в Израиле, либо в Польше.

Издание отмечает, что израильское правительство, вероятно, поддалось американскому давлению, чтобы помочь Украине.

Напомним

В Пентагоне анонсировали разговор главы Минобороны Украины Алексея Резникова зв своим израильским коллегой Йоавом Галантом