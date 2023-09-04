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Ізраїль хоче збільшити потужність ВПС за допомогою нової ескадрильї F-35: відповідний запит надіслали до США

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Міністр оборони Йоав Галлант у неділю подав офіційний лист-запит (LOR) до США та компанії Lockheed Martin щодо закупівлі третьої ескадрильї з 25 літаків F-35. Це в кінцевому підсумку збільшить загальну кількість літаків Ізраїлю до 75 літаків. Про це повідомляє The Jerusalem Post, пише УНН.

Деталі 

LOR був поданий до Об’єднаного програмного офісу США (JPO) після того, як 2 липня Ізраїль оголосив, що схвалив пошук додаткових 25 літаків F-35 і почне працювати над остаточним поданням запиту. 

«Ми пишаємося тим, що підтримуємо Армію оборони Ізраїлю в наданні F-35, і для нас велика честь, що уряд Ізраїлю оголосив про свій намір придбати додаткові F-35»,  - заявив виконавчий директор Lockheed Martin Israel Джошуа Шані.

У заяві міністерства було зазначено графік, коли Ізраїль почне отримувати три літаки на рік, починаючи з 2027 року.

Зазначається, що попередні оцінки були трохи оптимістичнішими, передбачаючи постачання у 2026-2027 роках.

Доповнення 

Джерела видання вказали, що ця покупка могла відбутися кілька років тому, але була затримана через політичну нестабільність спричинену численними турами виборів.

LOR сприятиме затвердженню та підписанню транзакції в найближчі місяці.

Вартість угоди становить близько 3 мільярдів доларів США, профінансованих фондами допомоги США. Згідно з початковою угодою між урядами, Lockheed Martin і виробник двигунів Pratt & Whitney взяли на себе зобов’язання залучати ізраїльську оборонну промисловість до виробництва авіаційних компонентів, які купуються.

Довідково 

F-35 вважається вирішальним у «війні між війнами» MABAM проти іранських проксі-серверів у Сирії, а також у випадку, якщо ЦАХАЛу доведеться врешті-решт завдати удару по ядерній програмі Ірану.

Він має стелс-технологію, яка робить його більш здатним вражати цілі на Близькому Сході, а його можливості спостереження та розвідки значно перевершують старіші ізраїльські літаки F-16 і F-15.

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