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Израиль хочет увеличить мощность ВВС с помощью новой эскадрильи F-35: соответствующий запрос направили в США

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. Министр обороны Йоав Галлант в воскресенье подал официальное письмо-запрос (LOR) в США и компании Lockheed Martin по закупке третьей эскадрильи из 25 самолетов F-35. Это в конечном итоге увеличит общее количество самолетов Израиля до 75 самолетов. Об этом сообщает The Jerusalem Post, пишет УНН.

Детали 

LOR был подан в Объединенный программный офис США (JPO) после того, как 2 июля Израиль объявил, что одобрил поиск дополнительных 25 самолетов F-35 и начнет работать над окончательной подачей запроса. 

«Мы гордимся тем, что поддерживаем Армию обороны Израиля в предоставлении F-35, и для нас большая честь, что правительство Израиля объявило о своем намерении приобрести дополнительные F-35»,  - заявил исполнительный директор Lockheed Martin Israel Джошуа Шани.

В заявлении министерства был указан график, когда Израиль начнет получать три самолета в год, начиная с 2027 года.

Отмечается, что предыдущие оценки были немного оптимистичнее, предусматривая поставки в 2026-2027 годах.

Дополнение 

Источники издания указали, что эта покупка могла состояться несколько лет назад, но была задержана из-за политической нестабильности, вызванной многочисленными турами выборов.

LOR будет способствовать утверждению и подписанию транзакции в ближайшие месяцы.

Стоимость сделки составляет около 3 миллиардов долларов США, профинансированных фондами помощи США. Согласно первоначальному соглашению между правительствами, Lockheed Martin и производитель двигателей Pratt & Whitney взяли на себя обязательства’обязательства привлекать израильскую оборонную промышленность к производству приобретаемых авиационных компонентов.

Справочно 

F-35 считается решающим в «войне между войнами» MABAM против иранских прокси-серверов в Сирии, а также в случае, если ЦАХАЛу придется в конечном итоге нанести удар по ядерной программе Ирана.

Он имеет стелс-технологию, которая делает его более способным поражать цели на Ближнем Востоке, а его возможности наблюдения и разведки значительно превосходят более старые израильские самолеты F-16 и F-15.

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