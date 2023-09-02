Під час зіткнень у Тель-Авіві більше 100 людей отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Понад 100 людей отримали поранення внаслідок жорстоких зіткнень у Тель-Авіві між прихильниками уряду Еритреї, які святкували День Еритреї, та противниками президента Ісайяса Афверкі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Ізраїльська поліція випустила світлошумові гранати, щоб припинити зіткнення, а деякі протестувальники кидали в поліцейських каміння та підпалювали сміттєві баки. На кадрах у соціальних мережах видно, як прихильники уряду Еритреї б'ють палицями антиурядових протестувальників.
Представники ізраїльської медицини повідомили, що понад 114 осіб отримали поранення, у тому числі близько 30 поліцейських. Насильство спалахнуло під час заходу, організованого посольством Еритреї з нагоди Дня революції 1 вересня, який відзначає початок Війни за незалежність Еритреї проти Ефіопії в 1961 році.
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Ісайяс правив після здобуття Еритреєю незалежності в 1993 році. Правозахисні групи засудили його уряд як дуже репресивний, а країна перебуває під санкціями США та ЄС за ймовірні зловживання.
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