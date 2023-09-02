Во время столкновений в Тель-Авиве более 100 человек получили ранения

Детали

Израильская полиция выпустила светошумовые гранаты, чтобы прекратить столкновения, а некоторые протестующие бросали в полицейских камни и поджигали мусорные баки. На кадрах в социальных сетях видно, как сторонники правительства Эритреи бьют палками антиправительственных протестующих.

Представители израильской медицины сообщили, что более 114 человек получили ранения, в том числе около 30 полицейских. Насилие вспыхнуло во время мероприятия, организованного посольством Эритреи по случаю Дня революции 1 сентября, который отмечает начало Войны за независимость Эритреи против Эфиопии в 1961 году.

Справочно

Исайяс правил после обретения Эритреей независимости в 1993 году. Правозащитные группы осудили его правительство как очень репрессивное, а страна находится под санкциями США и ЕС за предполагаемые злоупотребления.

Напомним

Вечером в Иерусалиме на израильтянина, который стоял на остановке трамвая Shivtei Yisrael, напал мужчина с ножом. Пострадавшему оказали домедицинскую помощь и госпитализировали в больницу. А его нападавшего ликвидировали правоохранители, прибывшие на место происшествия.