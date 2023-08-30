Ніж у спину отримав на трамвайній зупинці в Єрусалимі ізраїльтянин. Чоловіка ушпилили у стані середньої тяжкості. Його нападника застрелили
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Ввечері у Єрусалимі на ізраїльтянина, який стояв на зупинці трамвая Shivtei Yisrael, напав чоловік із ножем. Постраждалому надали домедичну допомогу та ушпиталили до лікарні. А його нападника ліквідували правоохоронці, які прибули на місце пригоди. ЗМІ Ізраїлю кажуть, що терориста застрелили, передає УНН.
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“Я надав першу допомогу чоловікові, який отримав ножове поранення в спину, після чого його доставили до лікарні Шааре Зедек. Його стан наразі визначається як середньої тяжкості та стабільний. Через цей інцидент декілька людей звернулись по допомогу у відділі реагування на психотравми та кризові ситуації United Hatzalah” — розповів лікар-волонтер United Hatzalah Шломо Генслер.
Деталі
Ізраїльтянину, який став жертвою нападу, близько 25 років.
Коли парамедики приїхали на місце події він був у свідомості. Лікарі оцінили його поранення, як середньо тяжке, та оперативно доставили до лікарні. Тож нині його життя поза загрозою.
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Правоохоронці, які прибули на місці події, ліквідували терориста просто на зупинці поїзда. Радіостанція “Кан Бет” передала, що нападника застрелили.