Смертельна стрілянина у Дніпрі: опублікували відео з бодікамер поліцейського

Деталі

На відео можна спостерігати зухвалу поведінку чоловіка чиє авто зупинили. Крім того на записі видно, що за кермом авто був чоловік, проте після того, як авто зупинили - за кермом опинилась жінка. Вона відмовилась виходити з автомобіля. Правоохоронці почали силою витягували її, чоловік намагався завадити поліцейським та побив патрульну. У результаті сутички правоохоронець застрелив чоловіка.

Доповнення

29 серпня в одному із районів Дніпра двоє патрульних поліцейських зупинили авто, в якому перебували неповнолітні діти. На вимогу вийти з авто водій та пасажири відмовились. Правоохоронці почали силою витягували їх із авто та використали газовий балончик.

Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та здійснив три постріли у спину пасажиру. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці.

За фактом перевищення службових повноважень затримано поліцейського.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що у події в Дніпрі, де поліцейський застрелив чоловіка, потрібно розібратися об’єктивно та додав, що якщо громадяни хочуть жити в правовій державі, вони самі ж мають дотримуватися законодавства, і однозначно – не бити поліцейських.