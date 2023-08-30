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Смертельна стрілянина у Дніпрі: опублікували відео з бодікамер поліцейського

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Патрульна поліція України опублікувала відео з бодікамер патрульного, який під час затримання застрелив чоловіка у Дніпрі, передає УНН.

Деталі

На відео можна спостерігати зухвалу поведінку чоловіка чиє авто зупинили. Крім того на записі видно, що за кермом авто був чоловік, проте після того, як авто зупинили - за кермом опинилась жінка. Вона відмовилась виходити з автомобіля. Правоохоронці почали силою витягували її, чоловік намагався завадити поліцейським та побив патрульну. У результаті сутички правоохоронець застрелив чоловіка.

Доповнення

29 серпня в одному із районів Дніпра двоє патрульних поліцейських зупинили авто, в якому перебували неповнолітні діти. На вимогу вийти з авто водій та пасажири відмовились. Правоохоронці почали силою витягували їх із авто та використали газовий балончик.

Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та здійснив три постріли у спину пасажиру. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці.

За фактом перевищення службових повноважень затримано поліцейського.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що у події в Дніпрі, де поліцейський застрелив чоловіка, потрібно розібратися об’єктивно та додав, що якщо громадяни хочуть жити в правовій державі, вони самі ж мають дотримуватися законодавства, і однозначно – не бити поліцейських.

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