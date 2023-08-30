Смертельная стрельба в Днепре: опубликовали видео с бодикамер полицейского

Детали

На видео можно наблюдать вызывающее поведение мужчины чье авто остановили. Кроме того, на записи видно, что за рулем авто был мужчина, однако после того, как авто остановили - за рулем оказалась женщина. Она отказалась выходить из автомобиля. Правоохранители начали силой вытаскивали ее, мужчина пытался помешать полицейским и избил патрульную. В результате столкновения правоохранитель застрелил мужчину.

Дополнение

29 августа в одном из районов Днепра двое патрульных полицейских остановили авто, в котором находились несовершеннолетние дети. На требование выйти из авто водитель и пассажиры отказались. Правоохранители начали силой вытаскивали их из авто и использовали газовый баллончик.

Во время драки полицейский применил табельное оружие и произвел три выстрела в спину пассажиру. От полученных огнестрельных ранений пострадавший скончался на месте.

По факту превышения служебных полномочий задержан полицейский.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в событиях в Днепре, где полицейский застрелил мужчину, нужно разобраться объективно и добавил, что если граждане хотят жить в правовом государстве, они сами же должны соблюдать законодательство, и однозначно – не бить полицейских.