У Дніпрі затримали поліцейського, який застрелив чоловіка під час перевірки документів у машині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Дніпрі за фактом перевищення службових повноважень затримано поліцейського. Про це повідомили в офісі Генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 29 серпня в одному із районів м. Дніпра двоє патрульних поліцейських зупинили авто, в якому перебували неповнолітні діти.
На вимогу вийти із авто водій та пасажири відмовились.
Правоохоронці почали силою витягували потерпілих із авто та використали газовий балончик.
Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та здійснив три постріли у спину пасажиру.
Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці.
Наразі причетного до перевищення службових повноважень правоохоронця затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру.
Доповнення
Досудове розслідування розпочато у кримінальному проваджені за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу (ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 КК України). Розслідування здійснюється за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.
Слідство триває, з’ясовуються всі обставини справи.
Досудове розслідування здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід – співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.