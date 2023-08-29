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В Днепре задержан полицейский, застрелившего мужчину во время проверки документов в машине

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. В Днепре по факту превышения служебных полномочий задержан полицейский. Об этом сообщили в офисе Генерального прокурора, пишет УНН.

Подробности

По данным следствия, 29 августа в одном из районов г. Днепра двое патрульных полицейских остановили автомобиль, в котором находились несовершеннолетние дети.

По требованию выйти из авто водитель и пассажиры отказались.

Правоохранители начали силой вытаскивали пострадавших из авто и использовали газовый баллончик.

Во время потасовки полицейский применил табельное оружие и произвел три выстрела в спину пассажиру.

От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте.

В настоящее время причастный к превышению служебных полномочий правоохранитель задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Решается вопрос по поводу сообщения о подозрении.

Дополнение

Досудебное расследование начато в уголовном производстве по фактам умышленного убийства и превышения служебных полномочий работниками правоохранительного органа (ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 УК Украины). Расследование осуществляется при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.

Следствие продолжается, выясняются все обстоятельства дела.

Досудебное расследование осуществляют следователи территориального управления ГБР, расположенного в Полтаве, оперативное сопровождение – сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

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