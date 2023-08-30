Нож в спину получил на трамвайной остановке в Иерусалиме израильтянин. Мужчину гопитализировали в состоянии средней тяжести. Напавшего на него мужчину застрелили

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“Я оказал первую помощь мужчине, который получил ножевое ранение в спину, после чего его доставили в больницу "Шаарей Цедек". Его состояние сейчас определяется как средней тяжести и стабильное. Из-за этого инцидента несколько человек обратились за помощью в отдел реагирования на психотравмы и кризисные ситуации United Hatzalah” — рассказал Врач-волонтер United Hatzalah Шломо Генслер.

Детали

Израильтянину, ставшему жертвой нападения, около 25 лет.

Когда парамедики приехали на место происшествия он был в сознании. Врачи оценили его ранение, как среднетяжелое, и оперативно доставили в больницу. Поэтому сейчас его жизнь вне опасности.

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Правоохранители, прибывшие на место происшествия, ликвидировали террориста прямо на остановке поезда. Радиостанция “Кан Бет” передала, что нападавшего застрелили.