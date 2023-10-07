В Израиле по меньшей мере 40 человек погибли, более 700 получили ранения - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. По меньшей мере 40 человек погибли и 740 получили ранения с начала массированной атаки террористической группировки ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel, передает УНН.
Детали
Террористы из Сектора Газа проникли в ряд громад на юге Израиля. Кроме того, тысячи ракет были выпущены по центру и югу страны.
По утверждению ХАМАС, было захвачено несколько заложников из Израиля в сектор Газа, однако подтверждения со стороны Израиля не было.
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