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В Ізраїлі могла загинути українка, також триває пошук ще двох наших громадян - Зеленський

В Ізраїлі могла загинути українка, також триває пошук ще двох наших громадян - Зеленський

Київ • УНН

 • 519289 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Унаслідок терористичного нападу на Ізраїль могла загинути громадянка України. Також триває пошук ще двох українців. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, пише УНН.

Цитата 

“Станом на зараз перевіряється інформація про можливу загибель однієї громадянки України та проводиться розшук двох наших громадян.

 Будь ласка, дорогі українці, якщо ви перебуваєте в Ізраїлі, будьте максимально уважні. За будь-якої потреби, будь ласка, звертайтесь у наше посольство будь-яким доступним вам способом: Україна допоможе всім своїм людям, щоб не відбувалось”, - зазначив президент.

Деталі 

Зеленський зауважив, що терористичний напад на Ізраїль був ретельно підготовлений та, ба більше, весь світ розуміє, які саме спонсори терору могли спонукати та забезпечити організацію цієї атаки.

Президент України додав, що Ізраїль має повне право на захист від терору, як і будь-яка інша держава. 

“Жодної підтримки терористам! Хай цінність людського життя та несприйняття терору будуть тими принципами, які нарешті обʼєднають увесь світ”, - сказав глава держави у традиційному відеозверненні.  

Нагадаємо

Раніше УНН писало, що громадян України наразі немає серед постраждалих через бойові дії в Ізраїлі, Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в країні. 

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