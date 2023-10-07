В Израиле могла погибнуть украинка, также продолжается поиск еще двух наших граждан - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. в результате террористического нападения на Израиль могла погибнуть гражданка Украины. Также продолжается поиск еще двух украинцев. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, пишет УНН.
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“По состоянию на сейчас проверяется информация о возможной гибели одной гражданки Украины и проводится розыск двух наших граждан.
Пожалуйста, дорогие украинцы, если вы находитесь в Израиле, будьте максимально внимательны. При любой необходимости, пожалуйста, обращайтесь в наше посольство любым доступным вам способом: Украина поможет всем своим людям, чтобы не происходило”, - отметил президент.
Детали
Зеленский отметил, что террористическое нападение на Израиль было тщательно подготовлено и, более того, весь мир понимает, какие именно спонсоры террора могли побудить и обеспечить организацию этой атаки.
Президент Украины добавил, что Израиль имеет полное право на защиту от террора, как и любое другое государство.
“Никакой поддержки террористам. Пусть ценность человеческой жизни и неприятие террора будут теми принципами, которые наконец объединят весь мир”, - сказал глава государства в традиционном видеообращении.
Напомним
Ранее УНН писало, что граждан Украины пока нет среди пострадавших из-за боевых действий в Израиле, Министерство иностранных дел Украины создало оперативный штаб для помощи украинцам в стране.