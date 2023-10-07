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МЗС: громадян України наразі немає серед постраждалих через бойові дії в Ізраїлі

МЗС: громадян України наразі немає серед постраждалих через бойові дії в Ізраїлі

Київ • УНН

 • 604670 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Громадян України наразі немає серед постраждалих через бойові дії в Ізраїлі, Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в країні, повідомив у суботу речник МЗС України Олег Ніколенко, пише УНН.

Цитата

"МЗС України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі", - написав Ніколенко у Facebook.

"Громадян України наразі немає серед постраждалих внаслідок бойових дій", - зазначив речник МЗС України.

Деталі

Як зазначив речник МЗС, українське посольство на постійному контакті із ізраїльською владою, основними лікарнями. Дипломати тримають ситуацію під контролем.

Українцям в Ізраїлі, як повідомляється, потрібно дотримуватися таких дій:

  • Утриматися від відвідування центральних та південних районів країни.
  • Зберігати пильність та уважно відстежувати повідомлення місцевих компетентних органів Ізраїлю задля підвищення рівня обізнаності розвитком подій.
  • У випадку обстрілів, може бути активована сирена попередження. Закликаємо уважно ставитися до всіх таких попереджень та дотримуватись інструкцій місцевої влади.
  • У разі перебування у населених пунктах Ізраїлю, які знаходяться у безпосередній близькості до Сектору Газа, під час активації сигналу повітряної тривоги рекомендується невідкладно скористатися бомбосховищами. Для отримання додаткової інформації слідкуйте за сайтом командування внутрішнього фронту армії оборони Ізраїлю.

"У разі потрапляння у надзвичайні ситуації, українським громадянам необхідно звертатися на «гарячі лінії»: посольства України в Ізраїлі: +972 546 676 782; української дипустанови у місті Рамалла: +972 59 823 93 99", - вказав Ніколенко.

Доповнення

Центр і південь Ізраїлю уже понад 3,5 години перебувають під сильним ракетним обстрілом на тлі тривалої та широкомасштабної атаки. З сектора Газа випущено понад 2200 ракет.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у зверненні до ізраїльтян на тлі атаки з сектора Газа на Ізраїль заявив, що країна перебуває "у стані війни".

Вважається, що щонайменше 6 людей загинули і близько 200 отримали поранення.

Окрім того, десятки терористів проникли в низку міст на півдні країни.

Для українців в Ізраїлі випустило рекомендації посольство України.

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