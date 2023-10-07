МЗС: громадян України наразі немає серед постраждалих через бойові дії в Ізраїлі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Громадян України наразі немає серед постраждалих через бойові дії в Ізраїлі, Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в країні, повідомив у суботу речник МЗС України Олег Ніколенко, пише УНН.
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"МЗС України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі", - написав Ніколенко у Facebook.
"Громадян України наразі немає серед постраждалих внаслідок бойових дій", - зазначив речник МЗС України.
Деталі
Як зазначив речник МЗС, українське посольство на постійному контакті із ізраїльською владою, основними лікарнями. Дипломати тримають ситуацію під контролем.
Українцям в Ізраїлі, як повідомляється, потрібно дотримуватися таких дій:
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- Утриматися від відвідування центральних та південних районів країни.
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- Зберігати пильність та уважно відстежувати повідомлення місцевих компетентних органів Ізраїлю задля підвищення рівня обізнаності розвитком подій.
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- У випадку обстрілів, може бути активована сирена попередження. Закликаємо уважно ставитися до всіх таких попереджень та дотримуватись інструкцій місцевої влади.
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- У разі перебування у населених пунктах Ізраїлю, які знаходяться у безпосередній близькості до Сектору Газа, під час активації сигналу повітряної тривоги рекомендується невідкладно скористатися бомбосховищами. Для отримання додаткової інформації слідкуйте за сайтом командування внутрішнього фронту армії оборони Ізраїлю.
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"У разі потрапляння у надзвичайні ситуації, українським громадянам необхідно звертатися на «гарячі лінії»: посольства України в Ізраїлі: +972 546 676 782; української дипустанови у місті Рамалла: +972 59 823 93 99", - вказав Ніколенко.
Доповнення
Центр і південь Ізраїлю уже понад 3,5 години перебувають під сильним ракетним обстрілом на тлі тривалої та широкомасштабної атаки. З сектора Газа випущено понад 2200 ракет.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у зверненні до ізраїльтян на тлі атаки з сектора Газа на Ізраїль заявив, що країна перебуває "у стані війни".
Вважається, що щонайменше 6 людей загинули і близько 200 отримали поранення.
Окрім того, десятки терористів проникли в низку міст на півдні країни.
Для українців в Ізраїлі випустило рекомендації посольство України.