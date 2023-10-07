МИД: граждан Украины на данный момент нет среди пострадавших из-за боевых действий в Израиле
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Граждан Украины на данный момент нет среди пострадавших из-за боевых действий в Израиле, Министерство иностранных дел Украины создало оперативный штаб для помощи украинцам в стране, сообщил в субботу спикер МИД Украины Олег Николенко, пишет УНН.
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"МИД Украины создал оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле", - написал Николенко в Facebook.
"Граждан Украины на данный момент нет среди пострадавших в результате боевых действий", - отметил спикер МИД Украины.
Детали
Как отметил представитель МИД, украинское посольство на постоянном контакте с израильскими властями, основными больницами. Дипломаты держат ситуацию под контролем.
Сообщается, что украинцам в Израиле необходимо соблюдать следующие меры:
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- воздержаться от посещения центральных и южных районов страны.
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- сохранять бдительность и внимательно отслеживать сообщения местных компетентных органов Израиля для повышения уровня осведомленности развитием событий.
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- в случае обстрелов может быть активирована сирена предупреждения. Призываем внимательно относиться ко всем таким предупреждениям и следовать инструкциям местных властей.
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- в случае пребывания в населенных пунктах Израиля, которые находятся в непосредственной близости к сектору Газа, во время активации сигнала воздушной тревоги рекомендуется безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами. Для получения дополнительной информации следите за сайтом командование внутреннего фронта Армии обороны Израиля.
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"В случае попадания в чрезвычайные ситуации, украинским гражданам необходимо обращаться на «горячие линии»: посольства Украины в Израиле: +972 546 676 782; украинского дипучреждения в городе Рамалла: +972 59 823 93 99", - указал Николенко.
Дополнение
Центр и юг Израиля уже более 3,5 часов находятся под сильным ракетным обстрелом на фоне длительной и широкомасштабной атаки. Из сектора Газа выпущено более 2200 ракет.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к израильтянам на фоне атаки из сектора Газа на Израиль заявил, что страна находится "в состоянии войны".
Считается, что по меньшей мере 6 человек погибли и около 200 получили ранения.
Кроме того, десятки террористов проникли в ряд городов на юге страны.
Для украинцев в Израиле выпустило рекомендации посольство Украины.