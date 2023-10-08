Израиль накапливает военные силы на границе Газы для нападения - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Иона Джереми Боб, военный аналитик Jerusalem Post, говорит, что Израиль, вероятно, планирует крупное наземное нападение на Газу – Самое крупное со времен вторжения в 2014 году. Об этом пишет Aljazeera, передает УНН.
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“Будет второй акт, и это будет вторжение в Газу, и, я думаю, больше, чем в 2014 году, когда Израиль вызвал 80 000 резервов.
Израиль имеет четыре дивизии резервистов, которых он уже призывает, и перебросил к границе 35 бригад”, - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Израиль имел сегодня утром в 6:30 утра [когда началась атака ХАМАС], значительно меньшие силы по сравнению с теми, которые он имеет сейчас.
“Через день или два израильтяне будут иметь огромную силу, которая сможет одержать победу над силами ХАМАС в Газе”, — добавляет аналитик.
Дополнение
Министр обороны Иоав Галант обратился к террористической группировке ХАМАС после того, как она начала террористическое вторжение на юг Израиля и выпустила тысячи ракет.