Израиль отомстит за этот черный день: Нетаньяху призвал гражданских жителей Газы бежать
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к гражданским жителям Газы с призывом покинуть приграничные территории, ведь Израиль отомстит за этот черный день. Об этом сообщает израильской телевещатель, пишет УНН.
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“То, что произошло сегодня, не останется незамеченным в Израиле, и я позабочусь о том, чтобы это не повторилось. ЦАХАЛ немедленно применит все свои силы, чтобы уничтожить возможности ХАМАСа. Мы отомстим за этот черный день.Мы превратим все места в этом злом месте, где скрывается ХАМАС, в руины. Жители Газы, убегайте немедленно”, - сказал Нетаньяху.
Более того, он отметил, что жители Газы несут ответственность за безопасность похищенных. Нетаньяху подчеркнул, что Израиль ответит каждому, кто нанесет похищенным ущерб.
Напомним
Иона Джереми Боб, военный аналитик Jerusalem Post, говорит, что Израиль, вероятно, планирует крупное наземное нападение на Газу – крупнейшее со времен вторжения в 2014 году.