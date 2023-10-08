Нападение ХАМАСа на Израиль: как отреагировали мировые лидеры

Детали

Представители стран обвинили бойцов палестинской группировки ХАМАС во вторжении в дома и" резне мирных жителей " Израиля

Соединенные Штаты

Президент Джо Байден заявил, что поддержка США Израилю была «твердой и непоколебимой».

"Соединенные Штаты поддерживают Израиль", — сказал Байден в телевизионном заявлении в Белом доме, рядом с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Мы никогда не потеряем их поддержку".

Официальный представитель Белого дома сказал, что переговоры с Израилем о военной помощи "ведутся очень активно".

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Иран

Старший советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи выразил поддержку атаке, назвав ее "гордой операцией".

"Мы поддерживаем эту операцию", - сказал Яхья Рахим Сафави, которого цитирует информационное агентство ISNA.

Сафави выразил поддержку палестинским боевикам "до освобождения Палестины и Иерусалима".

Саудовская Аравия

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что королевство призывает к немедленному прекращению эскалации между двумя сторонами, защите гражданских лиц и самоконтролю.

"Королевству напоминают о его неоднократных предупреждениях об опасности взрывоопасной ситуации в результате продолжающейся оккупации и лишения палестинского народа его законных прав", - добавили в нем.

ООН

Главный представитель ООН по правам человека Фолькер Турк сказал: "Я призываю к немедленному прекращению насилия и призываю все стороны и ключевые страны в регионе к деэскалации, чтобы избежать дальнейшего кровопролития".

Он сказал, что "глубоко обеспокоен сообщениями о том, что израильские гражданские лица были взяты в заложники".

ЕС

Глава ЕС Урсула фон дер Ляйен заявила: "Я однозначно осуждаю нападение, совершенное террористами ХАМАСа против Израиля".

"Это терроризм в его самой подлой форме. Израиль имеет право защищаться от таких ужасных нападений", — сказала она.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что "это ужасное насилие должно прекратиться немедленно. Терроризм и насилие ничего не решают. ЕС выражает свою солидарность с Израилем в эти трудные моменты".

Он добавил: "новости о гражданских лицах, взятых в заложники в своих домах или в Газу, ужасны. Это противоречит международному праву. Заложники должны быть немедленно освобождены".

Бразилия

Бразилия, председательствующая в Совете Безопасности ООН, осудила нападения на Израиль.

В заявлении МИД страны призвали "все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать эскалации ситуации".

Вскоре после этого она заявила, что созовет экстренное заседание Совета Безопасности ООН по кризису. Совет объявил, что соберется в воскресенье.

россия

Министерство иностранных дел россии призвало к "немедленному прекращению огня".

"мы призываем палестинскую и израильскую стороны немедленно прекратить огонь, отказаться от насилия, проявить необходимую сдержанность и — с помощью международного сообщества — начать переговорный процесс, направленный на установление всеобъемлющего, прочного и долгожданного мира", – сообщила представитель министерства Мария захарова.

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Украина

Президент Украины Владимир Зеленский, чья страна отбивается от российского вторжения, заявил, что Израиль имеет "неоспоримое" право защищаться.

"террор – это всегда преступление, не только против одной страны или конкретных жертв, но и против человечества в целом", – сказал он.

Турция

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль и палестинцев избегать дальнейшей эскалации.

"мы приглашаем все стороны действовать разумно и держаться подальше от импульсивных шагов, которые повышают напряженность", — сказал Эрдоган, который решительно поддерживает палестинское дело.

Франция

Франция выразила "полную солидарность с Израилем и жертвами" и подчеркнула "свое абсолютное неприятие терроризма и свою приверженность безопасности Израиля".

Президент Эммануэль Макрон заявил, что "решительно осуждает" нападения.

Германия

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Израиль "имеет полную солидарность" и "право, гарантированное международным правом, защищаться от терроризма".

Великобритания

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что он "шокирован" нападениями.

"Израиль имеет абсолютное право защищаться", - сказал он.

Позже он пошел дальше в публикации на X, ранее известном как Twitter.

"Поскольку варварство сегодняшних зверств становится более очевидным, мы однозначно поддерживаем Израиль", – написал он. "Это нападение ХАМАС трусливо и распутно".

Южная Африка

Министерство иностранных дел Южной Африки выразило "серьезную обеспокоенность недавней разрушительной эскалацией израильско-палестинского конфликта".

"Регион отчаянно нуждается в надежном мирном процессе, который соответствует призывам множества предыдущих резолюций ООН о решении о создании двух государств и справедливом и всеобъемлющем мире между Израилем и Палестиной", – добавили в нем.

Индия

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его страна "солидарна с Израилем в этот трудный час".

"Глубоко шокирован новостями о террористических атаках в Израиле", - сказал Моди.

Йемен

В Йемене повстанцы Хути, контролирующие столицу Сану, выразили свою поддержку «героической операции джихадистов».

В заявлении, опубликованном на веб-сайте контролируемого Хути информационного агентства SABA, связанная с Ираном боевая группировка заявила, что атака "выявила слабость, хрупкость и бессилие" Израиля.

В нем добавили, что эта операция "является битвой за достоинство, гордость и защиту".

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