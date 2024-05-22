Reuters: Ирландия намерена признать Палестинское государство

Правительство Ирландии намерено в среду, 22 мая, заявить о признании Палестины. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters, передает УНН.

детали

Накануне правительство Украины сообщало, что премьер-министр и министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Харрис и Михол Мартин выступят перед журналистами. Однако тема их выступления не уточнялась.

Дополнение

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш недавно заявил , что только создание Палестинского государства остановит войну между Израилем и палестинским движением Хамас.

Контекст

Палестина в сентябре 2011 года подала заявку на вступление в ООН в качестве полноправного члена, но тогда не получила поддержки Совета Безопасности.

4 апреля 2024 года Мальта удовлетворила просьбу Палестины о возобновлении рассмотрения ее заявки на вступление в ООН.

10 мая Генеральная Ассамблея ООН согласовала проект резолюции с рекомендацией Совета Безопасности ООН рассмотреть вопрос принятия Палестины в качестве полноправного члена.

Палестина из-за нападения на Израиль потеряла финпомощь крупнейших европейских доноров - Германии и Австрии