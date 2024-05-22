Reuters: Ирландия намерена признать Палестинское государство

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  103856 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  103618 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  108847 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
  •  107815 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
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Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  193975 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
20 мая 2024, 07:28  •  131428 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198729 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  183111 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191608 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

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16 мая 2024, 09:35  •  375948 просмотра
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Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  361327 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  413326 просмотра

Reuters: Ирландия намерена признать Палестинское государство

Ирландия намерена объявить о признании Палестины государством в среду, 22 мая.

политика •   •  564 просмотра
Reuters: Ирландия намерена признать Палестинское государство

Финляндия укрепляет свою границу на востоке

Финляндия усиливает пограничный контроль вдоль своей 130-мильной границы с Россией и будет отказывать во въезде мигрантам из России, обвиняя Россию в организации притока просителей убежища.

Общество •   •  653 просмотра
Финляндия укрепляет свою границу на востоке

Букеровскую премию получила немка Дженни Эрпенбек

Немецкая писательница Дженни Эрбенбек получила Международную Букеровскую премию за свой роман 1980-х годов "Кайрос" о разрушительных отношениях между молодой женщиной и пожилым мужчиной в Восточном Берлине, разделив приз в размере 50 000 фунтов стерлингов с переводчиком Майклом Хоффманом.

Культура •   •  578 просмотра
Букеровскую премию получила немка Дженни Эрпенбек

Госспецсвязи: злоумышленники могут активировать мошеннические схемы с использованием систем дистанционного банковского обслуживания

Cert-ua предупреждает о повышенном риске кибератак на бухгалтеров и потенциальных мошеннических схемах с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, призывая предприятия срочно усилить меры кибербезопасности рабочих мест бухгалтеров.

Криминал и ЧП •   •  706 просмотра
Госспецсвязи: злоумышленники могут активировать мошеннические схемы с использованием систем дистанционного банковского обслуживания

Россияне атаковали "шахедами" энергетические объекты городов Шостки и Конотопа на Сумщине

Российские войска атаковали энергетические объекты в городах Шостка в Конотоп Сумской области с помощью ударных беспилотников типа "Шахид", что привело к перебоям в подаче электроэнергии.

Война •   •  1023 просмотра
Россияне атаковали "шахедами" энергетические объекты городов Шостки и Конотопа на Сумщине

Усик и Фьюри проведут бой-реванш за три основных пояса в супертяжелом весе

Тайсон Фьюри намерен провести матч-реванш с Александром Усиком в октябре 2023 года за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе после поражения в их первом бою.

спорт •   •  3115 просмотра
Усик и Фьюри проведут бой-реванш за три основных пояса в супертяжелом весе

В июле Украина получит первые выплаты от прибылей замороженных активов РФ

Украина получит первые выплаты из прибыли от замороженных российских активов в ЕС начиная с июля 2024 года, выплаты будут производиться каждые два года.

Экономика •   •  4858 просмотра
В июле Украина получит первые выплаты от прибылей замороженных активов РФ

Украинцам следует готовиться к отключениям электроэнергии зимой из-за увеличения потребления электроэнергии

Украинцам следует готовиться к графикам отключения электроэнергии не только летом, но и зимой из-за увеличения потребления электроэнергии в холодное время года, предупредил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Общество •   •  4746 просмотра
Украинцам следует готовиться к отключениям электроэнергии зимой из-за увеличения потребления электроэнергии

В Кабмине поручили разработать новые графики отключений света для потребителей

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству энергетики и "Укрэнерго" разработать проект постановления правительства о справедливых графиках отключения электроэнергии потребителей, включая перечень критически важных объектов для первоочередного электроснабжения и распределения мощности, оставшейся между другими потребителями.

Война •   •  6430 просмотра
В Кабмине поручили разработать новые графики отключений света для потребителей

Американские законодатели призывают Пентагон разрешить Украине наносить удар по России западным оружием

Двухпартийная группа конгрессменов США призвала главу Пентагона разрешить украинским Вооруженным силам использовать западное оружие для нанесения ударов по целям в России, призвав изменить политику администрации Байдена, ограничивающую подобные операции.

Война •   •  7946 просмотра
Американские законодатели призывают Пентагон разрешить Украине наносить удар по России западным оружием