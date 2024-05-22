Норвегия официально признает Палестину как государство - премьер

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что Норвегия официально признает Палестину как государство, пишет УНН со ссылкой на AP.

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"Не может быть мира на Ближнем Востоке, если не будет признания", - заявил в среду премьер-министр Норвегии.

Гар Стёре заявил, что скандинавская страна признает палестинское государство с 28 мая.

"Террор был осуществлен ХАМАС и группировками боевиков, которые не являются сторонниками решения о двух государствах и государстве Израиль", - заявил глава норвежского правительства.

Дополнение

Несколько стран ЕС в последние недели заявили, что планируют добиться признания, утверждая, что решение о создании двух государств имеет важное значение для длительного мира в регионе.

Reuters: Ирландия намерена признать Палестинское государство

Норвегия, которая не является членом ЕС, но отзеркаливает его действия, была ярым сторонником решения о создании двух государств между Израилем и Палестиной, указывает издание.