Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестинское государство, Израиль отзывает послов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  43624 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  68354 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
  •  77429 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
  •  66097 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  118292 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  115728 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  119645 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113558 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104542 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  223476 просмотра

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В Сербии шквальный ветер и грозы, на севере страны в автомобиле погиб человек

Один человек погиб, когда дерево упало на автомобиль из-за сильного ветра и сильных наводнений, которые вызвали хаос по всей Сербии.

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В Сербии шквальный ветер и грозы, на севере страны в автомобиле погиб человек

Малоизвестная коммерческая структура заблокировала дорогу к Одесскому припортовому заводу (видео)

Малоизвестная коммерческая структура заблокировала дорогу к Одесскому припортовому заводу.

Экономика •   •  9359 просмотра
Малоизвестная коммерческая структура заблокировала дорогу к Одесскому припортовому заводу (видео)

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

В сентябре 2023 года в учебники истории для учеников 11-х классов в Украине будет исключен раздел о полномасштабном вторжении россии в Украину.

Общество •   •  43624 просмотра
Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Председатель ФЛА Закарпатья тренировался в форме с надписью Russia: в Федерации легкой атлетики отреагировали

Федерация легкой атлетики попросила дать правовую оценку действиям президента ФЛА Закарпатской области Олега Коноваленко, который был замечен на тренировке в форме с надписью Russia и якобы шутил об отделении Закарпатья от Украины.

Война •   •  9384 просмотра
Председатель ФЛА Закарпатья тренировался в форме с надписью Russia: в Федерации легкой атлетики отреагировали

Бронирование за 20 тысяч гривен или "экономическая мобилизация": как Рада предлагает бизнесу бороться с нехваткой работников

Комитет экономического развития предложил модель экономического бронирования, которая предусматривает ежемесячную выплату в размере 20 000 гривен за каждого стратегически важного сотрудника. Другим вариант для бизнеса-это" "экономическая мобилизация". Предприниматели будут работать на потребность ВСУ в тех сферах, где имеют больше компетентности, чем сами военные.

Война •   •  9838 просмотра
Бронирование за 20 тысяч гривен или "экономическая мобилизация": как Рада предлагает бизнесу бороться с нехваткой работников

СБУ сообщила о подозрении продюсеру и музыканту Бардашу

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении продюсеру и музыканту Юрию Бардашу.

Война •   •  10507 просмотра
СБУ сообщила о подозрении продюсеру и музыканту Бардашу

ВР одобрила введение ответственности за ненадлежащее содержание гражданских укрытий

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект, который вводит ответственность за ненадлежащее содержание гражданских укрытий, установив штрафные санкции и уголовную ответственность за нарушения, которые приводят к гибели людей или другим тяжелым последствиям.

политика •   •  11428 просмотра
ВР одобрила введение ответственности за ненадлежащее содержание гражданских укрытий

Оккупанты перебросили из Севастополя в Новороссийск еще два корабля

россия, вероятно, перебросила еще два корабля, малый противолодочный корабль и базовый тральщик, из оккупированного Севастополя в Крыму в Новороссийск на фоне масштабных потерь вблизи Крыма.

Война •   •  14823 просмотра
Оккупанты перебросили из Севастополя в Новороссийск еще два корабля

Рада провалила введение штрафов за нарушение комендантского часа

Украинский парламент отклонил законопроект, который предусматривал бы административные штрафы и задержания за нарушение комендантского часа во время военного положения, не набрав достаточного количества голосов во втором чтении.

Война •   •  13805 просмотра
Рада провалила введение штрафов за нарушение комендантского часа