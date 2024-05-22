Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестинское государство, Израиль отзывает послов

Норвегия, Ирландия и Испания заявили в среду, что признают Палестинское государство, что является историческим, но во многом символическим шагом, в ответ на который Израиль отозвал своих послов в трех странах и вызвал их посланников, сообщает AP, пишет УНН.

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Палестинцы приветствовали эти заявления как подтверждение их многолетних поисков государственности в Восточном Иерусалиме, на Западном берегу и в Секторе Газа.

Израиль отозвал своих послов в трех странах и вызвал их посланников, обвинив европейцев в вознаграждении группировки ХАМАС за атаку 7 октября, спровоцировавшую войну.

Правительство премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, выступающего против палестинской государственности, заявляет, что конфликт может быть разрешен только путем прямых переговоров, которые в последний раз провалились более 15 лет назад.

На фоне объявлений, как указывает издание, крайний правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в среду совершил визит в священное место в Иерусалиме, священное для евреев и мусульман, "что может привести к эскалации напряженности во всем регионе". Бен-Гвир заявил, что этот визит стал ответом на действия трех европейских стран. "Мы не допустим даже заявления о палестинском государстве", - сказал он. Комплекс мечети Аль-Акса является третьим по значимости святым местом в исламе, а вершина холма, на котором он стоит, является самым священным местом для евреев, которые называют его Храмовой горой.

После официального признания, запланированного на 28 мая, эти три страны присоединятся примерно к 140 - более чем двум третям Организации Объединенных Наций, которые признавали Государство Палестина на протяжении многих лет. Соединенные Штаты и Великобритания, среди прочего, поддержали идею независимого Палестинского государства рядом с Израилем, но говорят, что это должно стать частью урегулирования путем переговоров.

Заявления из Европы посыпались одно за другим. Норвегия, которая участвовала в заключении соглашений в Осло, которые положили начало мирному процессу в 1990-х годах, была первой, кто объявил о своем решении: премьер-министр Йонас Гар Стёре заявил, что "не может быть мира на Ближнем Востоке, если не будет признания".

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Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис назвал это "историческим и важным днем для Ирландии и Палестины", заявив, что заявления были скоординированы и что другие страны могут присоединиться "в ближайшие недели".

Премьер-министр Испании Педро Санчес, объявивший о решении своей страны перед парламентом, провел несколько месяцев в поездках по странам Европы и Ближнего Востока, чтобы заручиться поддержкой признания, а также возможного прекращения огня в секторе Газа.

"Это признание не направлено против кого - либо, оно не направлено против израильского народа, - сказал Санчес. - Это акт в пользу мира, справедливости и моральной последовательности". Он сказал, что очевидно, что у Нетаньяху "нет проекта мира", признав при этом, что"борьба с террористической группой ХАМАС является законной".

Правительство Израиля резко осудило решение, принятое тремя странами. Министр иностранных дел страны Исраэль Кац отозвал послов Израиля и вызвал послов трех стран в Израиле. Он сказал, что они посмотрят ужасную видеозапись атаки 7 октября.

"История запомнит, что Испания, Норвегия и Ирландия решили наградить золотой медалью убийц и насильников ХАМАС", - сказал он. Министр также сказал, что это заявление подорвет переговоры, направленные на прекращение огня и освобождение заложников в секторе Газа, которые зашли в тупик в начале этого месяца.

Президент Махмуд Аббас, лидер Палестинской автономии, которая управляет частями Западного берега, приветствовал шаги к признанию, заявив, что они будут способствовать усилиям по принятию решения о создании двух государств. ХАМАС также приветствовал эти решения.

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