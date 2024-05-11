Генеральная Ассамблея ООН поддержала палестинскую государственность

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию в поддержку палестинской государственности. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

Детали

За резолюцию проголосовали 143 страны, против были лишь 9, а 25 воздержались от голосования.

Данная резолюция не гарантирует немедленного признания палестинского государства ООН. Соединенные Штаты, которые используют свое право вето, могут отменить такое решение. Однако резолюция определяет, что палестинцы имеют право на членство в ООН и рекомендует Совету Безопасности вновь рассмотреть этот вопрос.

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