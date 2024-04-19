США наложили вето на заявку Палестины на полноправное членство в ООН

Америка наложила вето на заявку Палестины о полном членстве в ООН. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

США использовали свое право вето в Совете Безопасности ООН, чтобы заблокировать заявление палестинцев о признании их государственности.

По информации, голосование состоялось с решением 12 против 1 (Америка), и двумя воздержанными голосами.

Соединенные Штаты, как главный союзник Израиля, подчеркнули необходимость решения конфликта через переговоры между Израилем и палестинцами.

Заместитель спикера Госдепартамента Америки Ведант Патель заявил, что "преждевременные действия в Нью-Йорке, даже с самыми лучшими намерениями, не приведут к созданию государственности для палестинского народа".

Патель также отметил, что нет единодушия относительно того, соответствует ли Палестина критериям членства как государство.

Палестина из-за нападения на Израиль потеряла финпомощь крупнейших европейских доноров - Германии и Австрии