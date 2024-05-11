Генеральна Асамблея ООН надала Палестині статус держави-спостерігача
Київ • УНН
Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію на підтримку палестинської державності, надаючи Палестині статус держави-спостерігача: 143 країни проголосували "за", 9 - "проти" і 25 - "утрималися", хоча ця резолюція не гарантує негайного визнання ООН палестинської держави.
Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла резолюцію на підтримку палестинської державності, надаючи палестинцям статус держави-спостерігача. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.
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За резолюцію проголосували 143 країни, проти були лише 9, а 25 утрималися від голосування.
Дана резолюція не гарантує негайного визнання палестинської держави ООН. Сполучені Штати, які використовують своє право вето, можуть скасувати таке рішення. Проте резолюція визначає, що палестинці мають право на членство в ООН та рекомендує Раді Безпеки знову розглянути це питання.
США наклали вето на заявку Палестини на повноправне членство в ООН19.04.24, 01:24 • 25114 переглядiв