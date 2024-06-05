Словения признала независимым палестинское государство

Словения официально признала независимое палестинское государство. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Во вторник вечером парламент Словении принял решение признать независимое палестинское государство.

Несмотря на оппозиционные попытки консервативной Демократической партии, 52 из 90 депутатов поддержали это важное решение. Остальные депутаты воздержались от голосования.

Добавим

Предварительно, консервативная Демократическая партия Словении бывшего премьер-министра Янеза Янши предложила вчера провести совещательный референдум по признанию Палестины. Это привело бы к отсрочке голосования по признанию на 30 дней.

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