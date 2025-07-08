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Макрон під час державного візиту до Лондона закликав Стармера визнати Палестину

Київ • УНН

 • 385 перегляди

Президент Франції Емманюель Макрон під час державного візиту до Великої Британії закликав британський уряд визнати державу Палестина. Цей крок, на його думку, є єдиним шляхом до миру на Близькому Сході.

Макрон під час державного візиту до Лондона закликав Стармера визнати Палестину

Президент Франції Емманюель Макрон закликав прем'єр-міністра Великої Британії і Сполучене Королівство загалом визнати державу Палестину, виступаючи перед британським парламентом у перший день свого державного візиту. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

У промові до членів Палати лордів і Палати громад Макрон наголосив на необхідності спільних дій перед обличчям зростаючої напруги на Близькому Сході та невизначеності щодо подальшої підтримки регіону з боку США.

Сьогодні, працюючи разом над визнанням держави Палестина та запуском цього політичного імпульсу - це єдиний шлях до миру

- заявив Макрон у вівторок у Лондоні.

Франція та Велика Британія як постійні члени Ради Безпеки ООН вже обговорюють можливість такого кроку, однак британський уряд досі не визначився з термінами ухвалення рішення.

Цей візит став першою державною поїздкою лідера Франції до Великої Британії з 2008 року, а також першим державним візитом європейського керівника після Brexit. Подія також стала символом покращення відносин між двома країнами після того, як прем'єр-міністром Британії рік тому став лідер лейбористів Кір Стармер.

Виступаючи перед британськими парламентарями в оздобленій залі Палати лордів, на тлі картин битв при Ватерлоо та Трафальгарі, Макрон також оголосив, що легендарний гобелен із Байо — 70-метрове полотно, яке зображує нормандське завоювання Англії в 1066 році — буде передано Великій Британії в тимчасове користування у 2026 році.

У своєму виступі французький лідер також:

  • застеріг, що алгоритми США та Китаю створюють вразливість для Європи;
    • наголосив на необхідності спільної боротьби з нелегальною міграцією;
      • підтвердив, що європейські країни не покинуть Україну;
        • попередив про “нерішучі союзи” в Європі, не згадуючи прямо США чи президента Трампа.

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          Підтримка Ізраїлю після терактів ХАМАС 7 жовтня 2023 року викликала внутрішнє невдоволення в лейбористській партії. В останні місяці Стармер зайняв жорсткішу позицію щодо дій прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в Газі, зокрема запровадивши санкції проти окремих членів ізраїльського уряду.

          Попри заклики до визнання Палестини як засобу дипломатичного тиску на Ізраїль, глава МЗС Британії Девід Леммі у вівторок зазначив, що ситуація на місцях лише погіршується. Виступаючи перед Комітетом із закордонних справ Палати громад, він відмовився назвати орієнтовні терміни можливого визнання Палестини.

          Ми ведемо діалог із французькими та саудівськими колегами щодо визнання, однак моя інтуїція підказує: зараз головне — змінити ситуацію на місці 

          сказав Леммі.

          ЄС наступного тижня запропонує санкції проти Ізраїлю через дії в Газі05.07.25, 20:12 • 2329 переглядiв

          Минулого місяця, після ізраїльських авіаударів по території Ірану, Макрон оголосив про відкладення французько-саудівської конференції в Нью-Йорку, яка мала представити нову "дорожню карту" створення палестинської держави. План передбачав також надання Ізраїлю нових гарантій безпеки та перспективу подальшої інтеграції з арабськими країнами.

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          Лілія Набока

          Лілія Набока

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