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ЄС наступного тижня запропонує санкції проти Ізраїлю через дії в Газі

Київ • УНН

 • 502 перегляди

Дипломатична служба ЄС наступного тижня представить державам-членам варіанти дій проти Ізраїлю у відповідь на порушення прав людини в секторі Гази. Обмеження можуть включати призупинення угоди, санкції проти міністрів та військових, торговельні заходи, ембарго на зброю або призупинення наукової співпраці.

ЄС наступного тижня запропонує санкції проти Ізраїлю через дії в Газі

Дипломатична служба Європейського Союзу планує наступного тижня представити державам-членам варіанти дій проти Ізраїлю у відповідь на порушення ним прав людини в секторі Гази. Про це повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

За словами поінформованих посадовців, очікується, що дипломатична служба ЄС наступної середи, 9 липня, представить послам документ з варіантами та можливими заходами.

Обмеження можуть включати повне або часткове призупинення дії угоди між ЄС та Ізраїлем, санкції проти міністрів уряду Біньяміна Нетаньягу і військовослужбовців, торговельні заходи, ембарго на постачання зброї або призупинення наукової співпраці.

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Міністри закордонних справ ЄС планують обговорити документ з варіантами на зустрічі 15 липня в Брюсселі - це останній перед літніми канікулами. Як зазначається, цей же день також слугує неофіційним терміном для Ізраїлю, щоб продемонструвати покращення гуманітарної ситуації в Газі.

Euractiv також зазначає, що глибокі розбіжності в ЄС можуть завадити ухваленню санкцій проти Ізраїлю.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
Ізраїль
Європейський Союз
Брюссель
Беньямін Нетаньягу
Сектор Газа
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