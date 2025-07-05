ЕС на следующей неделе предложит санкции против Израиля из-за действий в Газе
Киев • УНН
Дипломатическая служба ЕС на следующей неделе представит государствам-членам варианты действий против Израиля в ответ на нарушения прав человека в секторе Газа. Ограничения могут включать приостановку соглашения, санкции против министров и военных, торговые меры, эмбарго на оружие или приостановку научного сотрудничества.
Дипломатическая служба Европейского Союза планирует на следующей неделе представить государствам-членам варианты действий против Израиля в ответ на нарушение им прав человека в секторе Газа. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.
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По словам информированных должностных лиц, ожидается, что дипломатическая служба ЕС в следующую среду, 9 июля, представит послам документ с вариантами и возможными мерами.
Ограничения могут включать полное или частичное приостановление действия соглашения между ЕС и Израилем, санкции против министров правительства Биньямина Нетаньяху и военнослужащих, торговые меры, эмбарго на поставки оружия или приостановление научного сотрудничества.
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Министры иностранных дел ЕС планируют обсудить документ с вариантами на встрече 15 июля в Брюсселе - это последняя перед летними каникулами. Как отмечается, этот же день также служит неофициальным сроком для Израиля, чтобы продемонстрировать улучшение гуманитарной ситуации в Газе.
Euractiv также отмечает, что глубокие разногласия в ЕС могут помешать принятию санкций против Израиля.
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