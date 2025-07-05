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ЕС на следующей неделе предложит санкции против Израиля из-за действий в Газе

Киев • УНН

 • 317 просмотра

Дипломатическая служба ЕС на следующей неделе представит государствам-членам варианты действий против Израиля в ответ на нарушения прав человека в секторе Газа. Ограничения могут включать приостановку соглашения, санкции против министров и военных, торговые меры, эмбарго на оружие или приостановку научного сотрудничества.

ЕС на следующей неделе предложит санкции против Израиля из-за действий в Газе

Дипломатическая служба Европейского Союза планирует на следующей неделе представить государствам-членам варианты действий против Израиля в ответ на нарушение им прав человека в секторе Газа. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.

Подробности

По словам информированных должностных лиц, ожидается, что дипломатическая служба ЕС в следующую среду, 9 июля, представит послам документ с вариантами и возможными мерами.

Ограничения могут включать полное или частичное приостановление действия соглашения между ЕС и Израилем, санкции против министров правительства Биньямина Нетаньяху и военнослужащих, торговые меры, эмбарго на поставки оружия или приостановление научного сотрудничества.

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Министры иностранных дел ЕС планируют обсудить документ с вариантами на встрече 15 июля в Брюсселе - это последняя перед летними каникулами. Как отмечается, этот же день также служит неофициальным сроком для Израиля, чтобы продемонстрировать улучшение гуманитарной ситуации в Газе.

Euractiv также отмечает, что глубокие разногласия в ЕС могут помешать принятию санкций против Израиля.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
Израиль
Европейский Союз
Брюссель
Биньямин Нетаньяху
Сектор Газа
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